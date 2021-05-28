Какие продукты разжижают кровь [ Редактировать ]
Одна из самых частых проблем, с которой сталкиваются миллионы людей - сгущение крови (нарушение ее нормального свертывания). Причин этого может быть множество - от неправильного питания до серьезных хронических заболеваний и последствий перенесенного коронавируса.
Питание можно легко скорректировать, добавив в рацион некоторые продукты, пишет ukrrain.com.
Вода. Сгущение кровотока очень часто связано именно с обезвоживанием организма. Старайтесь выпивать 2-2,5 литра чистой воды в день. Если пьете много кофе или чая - увеличивайте количество воды, ведь напитки, содержащие кофеин, способствуют образованию дефицита жидкости в организме.
Имбирь. Один из самых эффективных продуктов для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы. Его корни в больших количествах содержит гингерол и полиненасыщенные жирные кислоты. Имбирь не только способствует очищению сосудов и разжижению крови, но и предоставляет комплексное укрепляющее действие на весь организм.
Помидоры. Богаты витамином С, салицилиатами и мощным природным антиоксидантом ликопином. Они предотвращают появление тромбов, разжижают кровь и препятствуют накоплению вредного холестерина в сосудах.
Голубика. Эта ягода - настоящий суперфуд. Голубика находится почти на вершине списка ORAC (международная классификация, которая измеряет антиоксидантную ценность продуктов). Антиоксиданты укрепляют организм и защищают клетки от повреждения свободными радикалами. А витамины А, С и растительные соединения препятствуют образованию тромбов и разжижают кровь.
Жирная рыба. Источник полезных веществ для здоровья сердца и всего организма. Регулярное употребление рыбы обеспечивает профилактику заболеваний сердечно-сосудистой системы, разжижает кровь, укрепляет иммунитет и замедляет процессы старения.
Ранее мы писали о том, как группа крови влияет на склонность к тромбозу.
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