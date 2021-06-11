Поздно вечером в четверг 25 счастливчиков получили обновленную модель Tesla Model S Plaid на мероприятии, организованном генеральным директором Илоном Маском в городе Фремонт в американском штате Калифорния. По словам Маска, эта топовая модель станет "самым быстрым серийным автомобилем из когда-либо созданных".

Автопроизводитель объявил о появлении новой версии Model S стоимостью 130 000 долларов еще в январе.

"Самый быстрый серийный автомобиль из когда-либо созданных", способен разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 2 секунды.

Tesla продает менее мощную версию модернизированную Model S с увеличенным запасом хода - 412 миль (663 км) - по цене чуть меньше 80 000 долларов. Поставки начнутся позже в этом году.

Новая Model S - это первое капитальное обновление седана с момента его запуска в 2012 году, благодаря которому Tesla вернулась к своему нынешнему статусу ведущего производителя электромобилей в мире. Внешний дизайн практически не изменился (хотя у него сверхнизкий коэффициент аэродинамического сопротивления 0,208), а интерьер претерпел значительных изменений.

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