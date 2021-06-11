Антинародный курс власти обрекает украинских пенсионеров на нищету. Правительство, которое не может обеспечить повышение минимальных пенсий хотя бы до уровня реального прожиточного минимума, должно быть отправлено в отставку. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам.

Он подчеркнул, что антисоциальная политика власти не позволяет пенсионерам рассчитывать на повышение уровня жизни. "В Украине нет никакой «пенсионной реформы". Есть сплошное издевательство над пенсионерами. Минимальная пенсия на начало 2021 г. составляла 1769 грн., что в два раза ниже фактического прожиточного минимума для нетрудоспособного населения. Это недопустимая ситуация для любого нормального государства. А средняя пенсия по итогам 2020 г. составляла 30% от средней зарплаты, хотя этот показатель должен быть минимум 40%", - сказал политик.

По его словам, усугубляет ситуацию непрекращающийся рост цен и тарифов на услуги ЖКХ. "Незначительное повышение соцстандартов сразу же перечеркивается ростом цен. И наиболее остро на себе это ощущают пенсионеры. Мясо, яйца, сахар, подсолнечное масло превращаются для них в роскошь. Правительство ничего не делает и для снижения коммунальных тарифов, они наоборот идут только вверх. В итоге имеем очень печальную картину: украинские пенсионеры фактически брошены властью на произвол судьбы и вынуждены прозябать в нищете", – акцентировал Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции подчеркнул, что ОП-ЗЖ настаивает на увеличении минимальной пенсии до уровня фактического прожиточного минимума для нетрудоспособных. "Прожиточный минимум, заложенный в Государственном бюджете, не может быть меньше фактического. Его повышение обеспечит автоматическое увеличение всех соцвыплат, в том числе и пенсий. Власть должна меньше заниматься популизмом, меньше платить силовикам, а поддержать пенсионеров, которые заслужили лучшей судьбы, чем та, на которую их обрекла предыдущая и сегодняшняя власть. Если нынешний Кабмин этого не понимает, то он должен быть отправлен в отставку", – резюмировал Юрий Бойко.