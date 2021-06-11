На территории Индии в течение трех недель число заболевших "черной смертью" или мукомикрозом возросло на 150%. В настоящее время в стране подтвердили более 31 тысячи больных.

В результате осложнений, которые вызвала болезнь, скончались 2 тысячи граждан. Скачок заражений мукормикозом вызван также острой нехваткой препарата "Амфотерицин В", который используется для лечения больных. При этом наихудшая ситуация с заболеваемостью наблюдается в штате Махараштра.

Отмечается, что в индийской столице Дели заболели 1,2 тысячи человек, а скончались 125 пациентов. Известно, что болезнь наиболее часто диагностируют у тех, кто в течение долгого времени находился в отделениях интенсивной терапии и получал кислородную и стероидную поддержку.

Читайте также, в Ираке подтвердили заражение мукормикозом, известным как "черная плесень". Первая жертва умерла в городе Насирия, о том, что он заболел "черной плесенью", стало известно, когда выдавали свидетельство о смерти погибшего.

Кроме того, Индия готовится к третьей волне коронавируса. Это заставило правительство обучить более миллиона медицинских работников для борьбы с пандемией. 15 000 человек будут обучены работе с кислородными установками, вентиляторами и концентраторами кислорода.

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