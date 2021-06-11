В пятницу, 11 июня, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский отреагировал на блокирование работы КСУ частью его судей. Об этом речь шла в эфире канала "Украина 24".

По его мнению, такое поведение судей КСУ является шантажом.

Когда ближайшее окружение, соратники Тупицкого требуют сначала решить вопрос касательно его статуса, а только потом утверждать повестку дня - то это уже действительно выглядит как некий шантаж со стороны судей, которые считают себя сторонниками Тупицкого.

В то же время представитель президента считает, что уже на следующей неделе КСУ вернется к нормальной работе.

Но я убежден, что со следующей недели КСУ вернется к нормальной работе, потому что ситуация, которая сейчас сложилась, негативно оценивается практически всеми судьями КСУ.

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