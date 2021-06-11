Україна має бути першим номером у порядку денному всіх міжнародних подій, які цими днями відбуватимуться в Європі – про це п’ятий Президент, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив під час виступу на Молодіжному Київському Безпековому Форумі, присвяченому вступу Украни до НАТО.

Порошенко вперше розповів, як у 2014 році без запрошення приїхав у Брюссель і добився від тодішніх очільників країн Євросоюзу першої підтримки для України.

"2014 рік. Червень місяць. Жахлива ситуація з війною. Жахлива ситуація в банківській сфері, фінансовій, в економічній сфері. Гібридна війна, застосування проти нас ембарго, застосування до нас енергетичної блокади. Мало хто пам’ятає, що в той час ще й діяли міжнародні санкції проти України. Україні заборонялося продавати зброю, надавати кредити. І в цих умовах я їду на саміт ЄС. Таємницю розкрию – без запрошення. Так само у них – "родинне коло". Доїжджаю до Брюсселя. Замовляємо зустріч, заходимо на необхідний поверх, де проходить це засідання саміту, і прошу – повідомте, що президент України тут. Біля входу зустрічаю президента Франції Олланда, який щойно зробив найпотужніший тоді крок – скасував контракт з росіянами на постачання вертолітоносців "Містраль". Ангелу Меркель, Камерона, Помпео, Баррозу. І вони заходять туди і з голосу кажуть: "президент України хоче поінформувати членів саміту ЄС про поточну ситуацію". Після мого годинного брифінгу керівників держав, глав урядів у них не було вже ніякого іншого вибору. Закінчилося це тим, що в той день були запроваджені санкції проти РФ", – нагадав Петро Порошенко.

"Я твердо переконаний, що і зараз ситуація настільки критична, що ми маємо діяти рішуче й ефективно. Сьогодні відкривається саміт Великої сімки. Вже в понеділок, через три дні відбудеться саміт НАТО. На жаль, туди Україну не запросили і України там немає. Наступного дня – саміт Європейський Союз – США. 16 червня у Женеві доленосна зустріч Байдена і Путіна. Я б дуже хотів, щоб перед цією зустріччю відбулася зустріч Байдена і Зеленського. Незважаючи на внутрішні проблеми, зіткнення, на переслідування опозиції – я публічно і непублічно закликав наших партнерів зі США все таки цю зустріч організувати. Бо вона не для Зеленського, вона для України", – говорить Порошенко.

"Що об’єднує саміт G7, саміт ЄС-США, саміт НАТО і зустріч з Путіним? Через всі чотири події ключовою червоною стрічкою проходить тема України. Україна має бути першим пунктом в порядку денному всіх зустрічей. Захист українського суверенітету, територіальної цілісності, незалежності, ефективності санкцій та різноманіття інструментів, які цивілізований світ буде використовувати для того, щоб підвищити ціну, яку Росія платить і заплатить у випадку продовження агресії проти нашої держави. Чи важливо це для України? Абсолютно. Чи потрібно президентові України брати участь в цих дискусіях? 100%", – наголосив лідер "Європейської Солідарності".

"Наша команда запровадила принцип "Нічого про Україну без України". І зараз він руйнується. Мені особливо болісно спостерігати, як за останні два роки Україну винесло на узбіччя світових політичних процесів – через некомпетентність, дилетантство, хаос і дипломатичну бездарність української влади. МЗС, дипломати і працівники посольств відсунуті від цих процесів. Все вирішується якимось дивним шляхом – після таємних консультацій Єрмака, Козака, Суркова і всіх цих решти. Через свою непрофесійність Банкова задоволена роллю статиста і спостерігача", – констатує Петро Порошенко.

П’ятий Президент закликав українське суспільство до проактивної позиції. "Ніхто і ніщо Україну й українців не зупинить тоді, коли ми йдемо в атаку. Нам треба об’єднатися, демократичним силам. І в цьому об’єднані врятувати Україну», – резюмує Порошенко.