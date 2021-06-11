Угорщина пускає вакцинованих українців без тестів та самоізоляції [ Редактировать ]
Для тих, хто отримав дві дози вакцини, вже починає відкриватися світ. Приміром, в Угорщину таких українців пускають без тестів та самоізоляції вже зараз. Адже країни визнали свідоцтва про вакцинацію одна одної. Цей документ треба пред'явити на кордоні. Де його можна отримати - з'ясували наші кореспонденти.
Руслан уже пів години стоїть у черзі на українсько-угорському кордоні. Чоловік їде в Чехію на заробітки. Має робочу візу, каже - її достатньо, аби перетнути транзитом кордон із Угорщиною.
Руслан Попович, житель Широкого:
Через Венгрію їдемо в Чехію. І вже по місцю, на місці робляться, хто на ізоляцію, 5 днів ізоляції,а потім вже на місці робляться тести.
Пан Йосип із дружиною взагалі не переймається щодо перетину кордону. І йому не потрібно робити тест чи сидіти на самоізоляції. Чоловік часто їздить в Угорщину, а місяць тому там вакцинувався. Тепер на руках має ось таку картку - "перепустку".
Йосип та Нілла Лазарі, жителі Ужгорода:
Вот вакцинувалися ми в Угорщині пожалусто. Такий паспорт, а так ще дають бумажку що скільки прививок і яка прививка то на руках.
А відсьогодні всі вакциновані на батьківщині українці теж можуть подорожувати без тесту й самоізоляції. Щоправда, поки що тільки в Угорщину. Про це напередодні у Твіттері повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Це перша країна ЄС, з якою є таке рішення.
А отримати такі свідоцтва про вакцинацію доволі просто, кажуть у лабораторних центрах. Єдина умова - потрібно щепитися двома дозами препарату проти COVID-19.
Вікторія Тимчик, завідувачка відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Закарпатського обласного лабораторного центру МОЗ України:
Сімейний лікар бачить в базі охорони здоров'я, бачить серію, дози вакцинації і маючи закордонний паспорт особа може отримати дане закордонне свідоцтво.
Ужгородці такій звістці раді. Руслана вже планує поїздку на вікенд в Угорщину. Сьогодні дівчина отримує другу дозу вакцини. І одразу - до сімейного лікаря за довідкою.
Руслана Федько, жителька Ужгорода:
Перша вакцина в мене було 12 тижнів тому, "АстраЗенека". Мій сімейний лікар уже має заповнене моє міжнародне свідоцтво про вакцинацію, яка сьогодні буде внесена і ревакцинація друга доза. Завдяки якому я зможу вже спокійно подорожувати до сусідньої Угорщини без якихось запитань.
Угорщина наразі перша країна Європи, яка визнала українські свідоцтва про вакцинацію. Офіційною нотою такі наміри вже підтвердила й Молдова. Щоправда, конкретна дата, з якої починається взаємне визнання довідок між країнами, поки що невідома.
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