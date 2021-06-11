В пятницу вечером, 11 июня, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "НТН" "МИР или ВОЙНА", народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестор Шуфрич прокомментировал сотрудничество Украины с МВФ.

"Вопрос коррупции стал препятствием №1 в получении очередных траншей финансирования не только МВФ. Сворачиваются инвестиции. Сначала было одно препятствие - Донбасс, сегодня это коррупция. Крали при Кравчуке? Крали. При Кучме крали? Крали. При Ющенко крали? Крали. При Януковиче крали? Крали. При Порошенко крали? Только крали! При этом никого не посадили", - заявил депутат.

Он добавил: "А при Зеленском из действующих казнокрадов кого-то посадили? Нет. Значит тоже крадут... Это видит весь финансовый мир и они видят возможность не давать деньги. Потом они дадут деньги, они вынуждены это сделать, чтобы вернуть предыдущие деньги. Это своего рода пирамида, которую выстраивает МВФ".

Шуфрич отметил, что Украине пора начать рассчитывать на свои собственные ресурсы.

"Я рад тому, что не дают деньги. Потому что при нормальной трезвой оценки ситуации, я надеюсь, что власть придет к тому, что надо рассчитывать не на кредиты, а на собственные ресурсы... Сегодня за все транши МВФ платит украинец! У нас нет инноваций, экономического взрыва", - резюмировал он.