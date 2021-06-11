"МИР чи ВІЙНА", повний випуск за 11 червня 2021 року [ Редактировать ]
Забута місія: рік без грошей МВФ. Сплеск дитячих суїцидів в Україні. П'яні розваги поліцейських та вбивство 5-річного Кирила. Про це сьогодні говоритимуть у спецпроєкті редакції "Подробиць" - ток-шоу "Мир чи війна" на телеканалі НТН.
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Фільм жахів, який відбувається в реальності. Злочини проти дітей. Чому в Україні зростає їхня кількість? Чому винні в цих ганебних злочинах не загратовані? І як захистити дітей від дорослих? Про це сьогодні говоритимуть у спецпроекті редакції "Подробиць" - ток-шоу "Мир чи війна" на телеканалі НТН.
Чому за злочини проти дітей у нас занадто м'яке покарання і скільки малюків стали маленькими жертвами дорослих злочинів?
Бензиновий голод: Білорусь припинить постачання бензину в Україну - чи пов'язане це рішення з політикою і наскільки це критично у ток-шоу "МИР чи ВІЙНА" (випуск за 28 травня 2021 року)
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