За сутки в Украине от COVID вакцинировали более 54 тысяч человек [ Редактировать ]
За минувшие сутки 54 329 человек получили прививку от коронавируса. Одну дозу получили 30 744 человека, полностью иммунизированные - 23 585 человек.
В течение суток работали 442 мобильные бригады и 617 пунктов прививки.
С начала вакцинальной кампании привито 1 395 312 человек, из них получили 1 дозу – 1 395 310 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы - 204 038 человек (из них два человека получили одну дозу заграницей). Всего проведено 1 599 348 прививок.
По состоянию на 11 июня 2021 года в письмо ожидания вакцинации от COVID-19 записались 672 808 человек.
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