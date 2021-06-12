Причиной расставания вокалиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука с женой Лялей Фонаревой стала новая любовь. Об этом сообщает Telegram-канал "Культурная прачечная".

В тусовочной среде ходят слухи, что новой избраннице музыканта около 40 лет, их неоднократно видели во Львове.

Ляля расставание переживает тяжело, и даже попала в больницу. А вот окружение музыканта говорит, что таким воодушевленным давно его не видели. Это объясняет, зачем лидер "Океана Эльзи" сообщил о расставании в соцсетях, хотя такие личные посты не в его правилах. Раз пошли слухи - надо действовать.

Ляля Фонарева начала свою карьеру как стилист. Она училась в Лондонской школе стилистов "Toni & Guy" и около двух лет проработала в столице Великобритании.

После возвращения в Украину стала имиджмейкером группы "Океан Эльзы", Александра Пономарева, Марины Одольской и других украинских музыкантов. До знакомства со Святославом Вакарчуком была замужем за владельцем сети парикмахерских салонов Владимиром Тарасюком. От него родила дочь Диану.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева были вместе более 20 лет. При этом об их браке известно мало. Пара вместе воспитывала дочь Ляли от предыдущего брака - Диану. Ходили слухи, что они официально узаконили свои отношения в 2015 году, но ни Вакарчук, ни Фонарева это не подтверждали.

Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева

Напомним, что Вакарчук и alyona alyona выпустили совместный трек.