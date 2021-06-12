"Наши дороги разошлись": Святослав Вакарчук объявил о расставании с Лялей Фонаревой [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Вокалист группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук заявил, что расходится со своей женой Лялей Фонаревой. Об этом он написал в Facebook.
Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашим с Лялей личным делом.
Музыкант поблагодарил возлюбленную за годы совместной жизни и поддержки.
Ляля и я всегда были, есть и будем близкими людьми. Я безгранично благодарен ей за более 20 лет, что мы прошли вместе. За любовь, за мудрость и опору. Благодарен за нашу дочь Диану. Благодарен за все.
Певец и бывший глава партии "Голос" уточнил, что "жизнь продолжается" и он надеется, что каждому из них она подарит еще много счастливых моментов. При этом он попросил журналистов и всех любопытных обойтись без "дополнительных вопросов и дискуссий по данному поводу".
Святослав Вакарчук и Ляля Фонарева были вместе более 20 лет. При этом об их браке известно мало. Пара вместе воспитывала дочь Ляли от предыдущего брака - Диану. Ходили слухи, что они официально узаконили свои отношения в 2015 году, но ни Вакарчук, ни Фонарева это не подтверждали.
Напомним, что Вакарчук и alyona alyona выпустили совместный трек.
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