Розпочалася вакцинація проти COVID-19 й на Донбасі. Хоч поки що не так масово, як по всіх регіонах. Щеплюють там у сімейних амбулаторіях.

А для зручності тих, хто прямує з окупованих територій до України, тепер можна зробити ПЛР-тест на пункті пропуску "Новотроїцьке". Наш кореспондент Ігор Левенок - розкаже більше.

Це пані Наталія. Вона з Донецька. Жінка скористалася нагодою пройти тестування та зробити щеплення проти КОВІДу, щойно перетнула лінію розмежування.

Наталія, жителька Донецька:

В останній раз були тут аж в лютому дев'ятнадцятого року. Там є тестування, але ми не проходили тестування.

КПВВ "Новотроїцьке" - єдиний пункт пропуску на Донеччині, через який нині з тимчасово окупованої території можна потрапити до вільної України. І то з купою обмежень. Людей з того боку випускають лише двічі на тиждень - у понеділок та п'ятницю за заздалегідь затвердженими списками.

Практически не было возможности ни виезжать, ни вьезжать

Нет, у меня семья там и возвращаться я туда уже больше не буду.

ПЛР-тестування відбувається в медпункті на КПВВ. Від забору аналізів до отримання результатів минає 15-20 хвилин. Усе безкоштовно.

Вікторія Мороз, медичний директор Центру медико-санітарної допомоги Волновахи:

Пацієнт у якого швидкий тест антиген-тест виявився позитивним, доправляється до міста свого перебування і встановлюється додаток дія.

За десять кілометрів від КПВВ розташована амбулаторія сімейної медицини. Днями тут відкрився пункт вакцинації для жителів ОРДЛО. На імунізацію люди записуються по інтернету, через сайт Міністерства охорони здоров'я.

Інна Петраш, сімейний лікар амбулаторії сімейної медицини села Бугас:

Активність населення можна сказати зростає, крім того, людей цікавлять питання отримання міжнародних сертифікатів про вакцинацію.

Якісне надання медичних послуг, сучасне устаткування у прифронтових лікарнях - це те, з чим Україна має перемагати в інформаційному просторі.

Укотре на Донбас прибув спеціальний вантаж. Функціональні ліжка, новітні операційні столи, системи реанімації для немовлят. Волонтерська допомога із Франції в рамках гуманітарної ініціативи "Допомога-схід", яку започаткував командувач Об'єднаних сил ЗСУ.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних сил ЗСУ:

Медичне обладнання, яке прибуло на територію Донецької та Луганської областей є сучасним, та стане успішним вкладом в лікування та одужання пацієнтів після важких поранень, складних операцій та травм.

Гуманітарний проєкт охопив 40 медичних закладів, як військових, так і цивільних. Установи вже отримали обладнання на понад 26 мільйонів гривень.