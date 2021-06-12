Одесу затопило: каналізація не впоралася з кількістю осадків [ Редактировать ]
На Венецію перетворила злива й Одесу. За 15 хвилин центральні вулиці міста стали річками. Автомобілі в буквальному сенсі пливли ними.
А все через те, що зливова каналізація не впоралася із такою кількістю дощової води.
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