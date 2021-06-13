Коронавирус пошел на спад: статистика на 13 июня [ Редактировать ]
Источник: Pixabay
В Украине за минувшие сутки, 12 июня, зафиксировано 857 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
Среди зараженных - 37 детей и 17 медработников.
За минувшие сутки:
- госпитализировано - 684 человека;
- летальных исходов - 33;
- выздоровели - 1 652 человека.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 17 138 человек,
- методом ИФА - 4 226 человек,
- экспресс-тестами - 9 893 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 223 558 человек;
- выздоровели - 2 127 337 человек;
- летальных исходов - 51 679;
- проведено ПЦР-тестов - 10 504 548.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.
Отметим, несмотря снижение заболеваемости, Украине пророчат третью волну пандемии COVID-19.
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