В Украине за минувшие сутки, 12 июня, зафиксировано 857 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Среди зараженных - 37 детей и 17 медработников.

За минувшие сутки:

госпитализировано - 684 человека;

летальных исходов - 33;

выздоровели - 1 652 человека.

За сутки протестировано:

методом ПЦР - 17 138 человек,

методом ИФА - 4 226 человек,

экспресс-тестами - 9 893 человека.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 223 558 человек;

выздоровели - 2 127 337 человек;

летальных исходов - 51 679;

проведено ПЦР-тестов - 10 504 548.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (114), Днепропетровской (101), Киевской (70), Харьковской (52) и Львовской (47) областях.

Отметим, несмотря снижение заболеваемости, Украине пророчат третью волну пандемии COVID-19.

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