Фото: на Дне города в Николаевской области вышел из строя аттракцион

В ночь с 12 на 13 июня во время празднования Дня города в Вознесенске Николаевской области на одном из аттракционов произошел инцидент в ходе которого пострадали несколько человек.

"За несколько секунд после запуска экстремального развлечения автоматика дала сбой. Как сообщают свидетели, из-за неосмотрительности оператора оборудования. Сначала начали открываться крепления безопасности, а затем поднялась ограда о которую начал бить"маятник "с людьми. В ходе столкновения пострадали несколько человек, одного человека забрала скорая, еще несколько с легкими телесными дождались приезда правоохранителей ", - передает Вознесенский вестник.

После поломки оборудования оператор исчез в неизвестном направлении, а жители самостоятельно начали освобождать тех, кто находился в креслах аттракциона.

В панике еще один человек, чтобы остановить двигатели разбил окно кабины кассира, из-за чего получил травму руки. Его также госпитализировали.

Оператор и девушка кассирша исчезли в неизвестном направлении, их разыскивает полиция.

На место происшествия появились представители администрации города и полиция с целью выяснения всех обстоятельств инцидента.

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Известно, что все официальные договоры и документы по предоставляющим услуги есть, городской совет становятся на стороне пострадавших и сделает все возможное для того, чтобы виновные понесли ответственность.

Ранее сообщали, что в Китае люди выпали из аттракциона на ходу.

Кроме того, в Таиланде обрушилась карусель.

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