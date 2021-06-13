Україна приєдналася до європейського "зеленого" курсу ще в липні 2020 року. Зараз при Кабінеті міністрів діє міжвідомча робоча група, яка розробляє заходи щодо дотримання цього курсу та розробляє український "зелений" курс.

Про це в неділю ввечері в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

"І насправді там дуже багато є таких кластерів, над якими ми працюємо. Один із них, безперечно, це досягнення кліматичної нейтральності. Сьогодні ми обговорюємо 2060 рік, сьогодні ми обговорюємо нову амбітну ціль, новий національно визначений внесок до проекту кліматичної угоди, який ми пропонуємо досягнути до 2030 року - скорочення викидів від рівня 1990 року на 65%", - сказав він.

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Міністр зазначив, що насправді багато речей залежить від Уряду та від народних депутатів. За його словами, сьогодні в Верховній Раді зареєстровано багато законопроектів екологічного спрямування, вони чекають на розгляд.

"В першу чергу треба прийняти закон "Про управління відходами". Він ухвалений в першому читанні й підготований до другого читання. Фактично це всі європейські механізми. Він повністю імплементує 98 директиву ЄС про відходи: це і принцип "забруднювач платить", й ієрархія поводження з відходами, де запобігання утворенню - це такий головний штабель, а потім вже вторинне використання, ресайклінг, підготовка до ресайклінгу, і тільки вкінці оцієї розгорненої піраміди є захоронення", - розповів Роман Абрамовський.

Стосовно незаконної вирубки лісів, міністр підкреслив, що, у порівнянні з 2019 роком, у 2020-му кількість незаконних рубок в обсягах по деревині зменшилась вдвічі.

"Заходи контролю залишилися ті самі. Тобто виявлення не змінилися - рубки зменшились вдвічі. За майже перше півріччя, ми аналізуємо кожен місяць, ще приблизно в три рази зменшились незаконні рубки", - наголосив він.

"Дуже допомагає поліція, дуже допомагає екоінспекція. Ми дуже плідно співпрацюємо з громадськістю. Всі заяви від громадськості відпрацьовуються миттєво, практично невідкладно. Тому я думаю, що й лісівники змінюють трохи свою поведінку в цьому питанні. А в більшості рубки, які є незаконними, які були виявлені, - вони стосувалися того, що рубали в період тиші, наприклад, санітарної рубки, що заборонено законодавством", - додав Абрамовський.

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