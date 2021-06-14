Лідери Великої сімки вимагають від Росії вивести війська з Криму та зі Сходу України. У підсумковому комюніке саміту в Корнуолі країни G7 закликали Москву знизити напруження й діяти відповідно до міжнародних зобов'язань.

У документі наголосили, що Росія є стороною конфлікту на Донбасі, а не посередником. А ще висловили підтримку суверенітету й територіальній цілісності України. Також в окремому пункті лідери G7 закликали Кремль зупинити дестабілізаційну поведінку. Зокрема, втручання в демократичні системи інших країн та хакерські атаки.