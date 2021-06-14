У Маріуполі напередодні відбулися урочистості з нагоди сьомої річниці визволення міста від окупації. Центральним проспектом пройшла колона військової техніки і представники силових структур: Нацполіції, полку "Азов", рятувальники й курсанти.

Присутні вшанували пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. 56 бійців, які брали участь у спецоперації і зараз боронять Донеччину, отримали вогнепальну зброю та інші відзнаки МВС. Нагадаю, у 2014-му Маріуполь протягом місяця перебував під контролем незаконних збройних формувань. За цей час було вбито 31 людину, 117 поранено.

На захист Маріуполя стали працівники правоохоронних органів, військовослужбовці та добровольці. 13 червня 2014 року місто звільнили.