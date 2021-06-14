Найвищий вулкан Європи почав виверження [ Редактировать ]
Найвищий вулкан Європи - Етна знову нагадав про себе. Вогняна гора викинула в небо стовпи диму та лави. Основне виверження розпочалося на південно-східному кратері, на висоті три тисячі триста метрів.
Етна, розташована на Сицилії поряд з містом Катанія, вивергається досить часто. Але майже не шкодить людським поселенням. Однак під час вулканічної активності острів'янам доводиться миритися з хмарами попелу, що засипають вулиці та поля.
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