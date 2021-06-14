24 спортсмени видовищно пірнали у воду з 27-метрової скелі

На французькій Рив'єрі відчайдухи позмагалися в кліф-дайвінгу. Перший етап 12-го світового чемпіонату стартував після більше ніж півторарічної перерви. 24 спортсмени видовищно пірнали у воду з 27-метрової скелі. Серед чоловіків сенсаційно переміг румун Каталін Преда.

Він посунув на друге місце 8-разового чемпіона - француза Гері Ганта. А от серед жінок уже вп'яте першість виборола неперевершена австралійка Ріанна Іфланд. Наступний етап змагань відбудеться в серпні в Норвегії.