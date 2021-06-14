Похід китайських слонів: люди досі гадають куди прямують тварини [ Редактировать ]
Великий похід китайських слонів досі залишається загадкою. І першою в історії тривалою мандрівкою цих диких тварин. 15 особин подорожують країною вже понад рік, та досі невідомо, куди саме вони прямують. Докладніше про цю подорож - Вікторія Парфенюк.
Подорож на мільйон влаштували собі китайські слони. 500 кілометрів дороги: лісами, степами, а також селами й навіть мегаполісами. Стадо вже понад рік досліджує Китай. За цей час тварини завдали матеріальних збитків на більше ніж мільйон доларів, а моральної шкоди - іще більше. Оскільки слони не бояться зазирати до людських садиб.
Місцева жителька:
Я так злякалася. Ми вийшли й побачили слона заввишки близько трьох метрів. Це нас справді налякало. Слоненятко навіть з розбігу вдарилося в стіну нашого будинку, перш ніж утекти. Стадо цілий день вешталося селом.
Жителів сіл просять не залишати кукурудзу та сіль у дворі. Подекуди навіть евакуюють цілі поселення. Та таку повну свободу слонам дають не завжди. Аби тварини обходили великі міста, їх намагаються направити на "путь істини". Десь прокладають їжею дорогу, а подекуди блокують шлях вантажівками. Як, наприклад, перед восьмимільйонним містом Куньмін.
Водій вантажівки:
Ми тут, щоб не дати слонам пройти. Поліцейські проінструктують нас, розкажуть, що робити. Наша компанія має вантажні автомобілі. А співробітники ДАІ сказали, що їм саме такі й потрібні. Поки моя допомога необхідна, залишатимуся тут.
15 велетнів уже стали мегапопулярними в Китаї й за його межами. Щодня тварин знімають дрони. На національних каналах транслюють усе, що роблять звірі. То слони сплять, то вимощують собі місце перепочинку. Та найбільш дивовижні кадри - пересування стада пожвавленими вулицями міст.
Що змушує тварин подорожувати стільки часу й на таку далеку відстань - невідомо. Деякі дослідники припускають, що в стада, ймовірно, недостатньо досвідчений ватажок.
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