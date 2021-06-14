В Украине обнаружили минимум новых случаев коронавируса с начала года - 420 заражений за сутки. Больше всего новых случаев в Киеве и Запорожской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За вчера госпитализировали 464 человека, умерли 13 человек, а выздоровели 3328 пациентов. За сутки протестировали методом ПЦР 11 638 человек, методом ИФА - 1589 человек, экспресс-тестами - 4629 человек.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (89), Запорожской (44), Николаевской (42), Киевской (30) и Тернопольской (27) областях.

За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 223 978 человек;

выздоровели - 2 130 665 человек;

летальных исходов - 51 692;

проведений ПЦР-тестов - 10 516 186.

Отметим, предыдущий минимум случаев был 6 июня. Тогда обнаружили 535 новых COVID-заражений.

Отметим, несмотря снижение заболеваемости, Украине пророчат третью волну пандемии COVID-19.

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