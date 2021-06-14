В пятницу, 14 июня 2021 года, курс доллара на межбанке в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 11 копеек до 26,93 гривен за доллар, курс в покупке до 26,91 гривен за доллар. Об этом свидетельствуют данные компании "Укрдилинг".

Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 32,64 гривен за евро.

Так, торги по доллару закрылись в диапазоне:

доллар - 26,9150 - 26,9350 грн/доллар,

евро - 32,6209 - 32,6452 грн/евро,

российский рубль 0,3728 - 0,3734 грн/рубль.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.

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