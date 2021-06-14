Україна потрапила до "зеленої" зони Євросоюзу, - про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Тобто нинішній показник захворюваності коронавірусом в Україні відповідає критеріям ЄС - не більше ніж 75 випадків на 100 тисяч населення.

Минулої доби в країні виявили менше ніж пів тисячі хворих на ковід - це найменше за останній рік. Ушпиталили 464 людини, одужали - понад три тисячі. Смертельних випадків - 13.

Найбільше нових інфікувань у Києві, на Запоріжжі, Миколаївщині і Тернопільщині. Напередодні проти ковіду вакцинувались 22 тисячі українців. А від початку кампанії - понад мільйон 700 тисяч громадян.