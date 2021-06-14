Улучшить состояние здоровья и укрепить иммунитет поможет известный овощ - фиолетовая капуста, которую еще называют краснокочанной. По словам ученых, в данном овоще содержится много полезных веществ. Фиолетовая капуста богата витаминами С, А, К, В6. Она включает в себя калий, кальций, железо, магний, цинк, фосфор и другие микроэлементы.

Краснокочанная капуста имеет большое количество растительных соединений, таких как каротиноиды и флавоноиды. Они защищают клетки от повреждений, вызванных окислительным стрессом. А антоцианы - пигменты, придающие фиолетовой капусте ее яркий цвет, укрепляют иммунитет, пишет u-news.com.ua.

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Также исследования показывают, что уровень антиоксидантов в фиолетовой капусте в 4,5 раза выше, чем в зеленых видах, что помогает замедлить старение на клеточном уровне. Кроме того, в фиолетовой капусте содержится сульфорафан, который положительно влияет на работу сердца.

Ученые утверждают, что краснокочанная капуста помогает в борьбе с воспалением, которое считают причиной многих болезней. А еще она способствует работе кишечника.

Достоверно известно, что краснокочанная капуста содержит больше витамина С, чем белокочанная. Также в ней в 5 раз больше каротина и в разы больше калия.

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