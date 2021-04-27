Эксперты рассказали о полезных свойствах брокколи. По словам специалистов, овощ обогащен витаминами, минералами, клетчаткой и антиоксидантами, он защищает от болезней и положительно воздействует на улучшение зрения, передает newsyou.info.

Благодаря высокому содержанию фенольных соединений брокколи может уменьшать воспаления в организме человека. Эксперты, представляющие Университет Иллинойса, обнаружили, что употребление овоща 3-4 раза в неделю может использоваться в качестве профилактики сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и астмы.

В состав брокколи входят каротиноиды - лютеин и зеаксантин, накапливающиеся в сетчатке глаза и улучшающие зрение. Также овощ содержит витамин K, который позволяет улучшать состояние костей и суставов, повышая их плотность и снижая риск переломов. В продукте имеются кальций, магний и фосфор, принимающие участие в формировании костной ткани.

Сульфорафан в брокколи снижает воспалительный процесс и боль в суставах, замедляя их разрушение и предотвращая остеоартрит. Овощ является мощным природным детоксикатором и в нём содержится большое количество клетчатки. За счёт грубых волокон происходит очищение организма от токсинов, сахара, холестерина и канцерогенов.

Брокколи считается диетическим продуктом, поскольку в 100 г содержится 34 калории. Калий и натрий в нём способствуют нормализации водно-солевого баланса. В состав овоща входят цинк, селен, витамины A, C и D, аскорбиновая кислота, которые способствуют укреплению иммунной системы организма.

При употреблении брокколи можно ускорить рост мышц, поскольку в 100 г имеется 2,82 г растительного белка. Для улучшения внешнего вида кожи врачи рекомендуют употреблять данный овощ. Это объясняется тем, что в нём содержатся бета-каротин, витамины C и E.

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