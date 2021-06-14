90 відсотків ефективності. У США завершився третій етап клінічних випробувань вакцини від коронавірусу компанії Novavax

У дослідженні взяли участь майже 30 тисяч людей віком від 18 років. Зокрема й ті, які мають проблеми з серцем. Справжній препарат отримали дві третини учасників - їм ввели 2 дози з інтервалом у три тижні. Зрештою ковід виявили у 14 людей - всі перехворіли у легкій формі. Серйозних побічних ефектів від використання вакцини не зафіксовано.

Затвердити препарат для екстреного використання компанія планує до кінця вересня.