90 відсотків ефективності: у США завершили клінічні випробування вакцини Novavax [ Редактировать ]
90 відсотків ефективності. У США завершився третій етап клінічних випробувань вакцини від коронавірусу компанії Novavax
У дослідженні взяли участь майже 30 тисяч людей віком від 18 років. Зокрема й ті, які мають проблеми з серцем. Справжній препарат отримали дві третини учасників - їм ввели 2 дози з інтервалом у три тижні. Зрештою ковід виявили у 14 людей - всі перехворіли у легкій формі. Серйозних побічних ефектів від використання вакцини не зафіксовано.
Затвердити препарат для екстреного використання компанія планує до кінця вересня.
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