Ситуация на Донбассе: главы МИД России, Германии и Франции провели переговоры [ Редактировать ]
Главы МИД Германии и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан провели телефонные переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, обсудив урегулирование ситуации на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Германии.
Маас и Ле Дриан призвали Россию к соблюдению "требований прозрачности" на основе Венской конвенции, обсуждая недавнее перемещение войск России и проведение военных учений возле украинских границ. Также министры обсудили реализацию "минских договоренностей" и результаты Парижского саммита 2019 года, отметив, что "Россию также призвали внести положительный вклад в урегулирование конфликта".
Маас и Ле Дриан заявили:
Будущая первая годовщина соглашения о дополнительных мерах по стабилизации режима прекращения огня 22 июля может служить целью для подтверждения соблюдения режима прекращения огня.
В Париже добавили, что выразили глубокую обеспокоенность в связи с ухудшением ситуации с безопасностью вдоль линии соприкосновения на востоке Украины и подтвердили приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.
Ранее Зеленский заявлял, что Украина не стремится и не начинает войну первой, но всегда готова защищаться. Также сообщалось, что Зеленский предложил новый формат переговоров по Донбассу и Крыму.
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