Фермер научился добывать криптовалюту навозом [ Редактировать ]
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Как тебе такое, Илон Маск? Фермер из Великобритании приспособил свое хозяйство под добычу криптовалюты. Причем в основе майнинга используется экологически чистый коровий навоз, сообщает Hardware Times.
Проблема в том, что добыча криптовалюты очень затратная как по аппаратной части (видеокарты), так и по энергетике. Некоторые предприимчивые майнеры построили собственные мини-электростанции, питающиеся от грязных источников энергии, вроде мазута и угля.
Подход британского фермера мог бы послужить примером рационального расходования природных ресурсов при добыче криптовалют.
Фермер Филип Хьюз на фоне своей электроустановки на коровьем навозе
Британец Филип Хьюз построил собственную электроустановку, в которой топливом выступает коровий навоз. Схема работы установки простая: навоз смешивается с водой и закладывается в ферментаторы. В них вырабатывается метан, а на метане работают двигатели, соединенные с генераторами – они вырабатывают электричество.
Причем лишь 33% производимой электроэнергии уходит на питание майнинговой фермы, в которой установлены видеокарты общей суммой 18 тысяч фунтов-стерлингов – они добывают популярную криптовалюту Ethereum. Остальные 67% идут на питание животноводческой фермы и жилого дома.
Фермер пытался убедить своих друзей и коллег установить аналогичные установки, соединенные с майнинговыми фермами, но неопределенность на рынке криптовалют сдерживает энтузиазм людей.
Стоит также отметить, что Илон Маск, который считает биткоин самой выгодной валютой в мире, все же критикует их за огромный вред экологии.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Илон Маск пытался спасти биткоин от обесценивания.
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