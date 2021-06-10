9 июня 2021 года в Сальвадоре парламент утвердил биткоин как законное платежное средство, фактически приравняв ее к государственной валюте. Согласно данным CoinDesk, криптовалюта на следующий день резко подскочила в цене более чем на 13% – до 37,4 тысяч долларов. Вслед за биткоином в цене поднялись и другие криптовалюты вроде Ethereum, XRP и Litecoin.

В среду законодатели этой центральноамериканской страны приняли закон, согласно которому биткойн стал второй валютой в стране. Это означает, что теперь цены в магазинах Сальвадора могут отображаться в биткойнах наравне с американским долларом, а налоговые отчисления можно уплачивать в цифровой валюте.

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Сторонники биткойна, которые давно рассматривают цифровую монету как жизнеспособную альтернативу бумажным валютам и приветствовали шаги Сальвадора.

Курс криптовалют 10 июня 2021 года

Страна даже заключила партнерство с компанией цифровых кошельков Strike, чтобы они помогли построить современную финансовую инфраструктуру с использованием блокчейн технологий.

Вместе с тем биткойн все еще значительно отстает от своего рекордного максимума в 64,8 тысяч долларов, который был достигнут в апреле.

Биткойн известен своими резкими колебаниями цен из-за которых финансовые эксперты не рекомендуют его использовать в качестве эффективной валюты.

Однако эксперимент с Сальвадором поможет отследить, как биткойн может работать в качестве платежного механизма в масштабах всей страны. Если окажется, что криптовалюта будет дееспособной, многие страны последуют этому примеру.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Илон Маск отказался продавать электромобили Tesla за биткоины, а затем обрушил ее стоимость очередным громким заявлением. Вместе с тем миллиардер считает популярную криптовалюту самой выгодной в мире.