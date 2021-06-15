Минздрав сообщил о 1014 новых случаях коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки госпитализировали 401 человека, а умерли 77 пациентов. Выздоровели за вчера 5511 человек. Также протестированы методом ПЦР 32 313 человек, методом ИФА - 10 428 человек, экспресс-тестами - 211 991 человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (243), Днепропетровской (82), Донецкой (61), Харьковской (60) и Хмельницкой (60) областях.

Отметим, несмотря снижение заболеваемости, Украине пророчат третью волну пандемии COVID-19.

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