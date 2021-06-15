Науковці з Единбурзького університету придумали, як виготовляти ванілін з пластику. Це вдалося зробити завдяки звичайній кишковій паличці. Бактерію модифікували і здійснили низку хімічних реакцій. На виході отримали прянощі з ароматом тропічної квітки.

Дослідження щодо безпеки їх вживання ще попереду, але вчені переконані: така переробка полімерів допоможе боротися із забрудненням довкілля. Адже щороку у світі фіксують понад 50-ти мільйонів тонн пластикових відходів.