Единбурзькі науковці вигадали, як виготовляти ванілін з пластику [ Редактировать ]
Науковці з Единбурзького університету придумали, як виготовляти ванілін з пластику. Це вдалося зробити завдяки звичайній кишковій паличці. Бактерію модифікували і здійснили низку хімічних реакцій. На виході отримали прянощі з ароматом тропічної квітки.
Дослідження щодо безпеки їх вживання ще попереду, але вчені переконані: така переробка полімерів допоможе боротися із забрудненням довкілля. Адже щороку у світі фіксують понад 50-ти мільйонів тонн пластикових відходів.
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