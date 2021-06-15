Один з атракціонів піднявся в повітря і на ходу почав відкриватися

Четверо людей опинилися в лікарні після святкування Дня міста у Вознесенську на Миколаївщині. Один з атракціонів піднявся в повітря і на ходу почав відкриватися. Власними силами люди вибратися звідти вже не змогли, перехожі поквапилися на допомогу, а от оператор та касирка втекли. Докладніше про все - далі.

Це відео зняли випадкові свідки. Щось пішло не так майже одразу після початку руху каруселі.

Денис, свідок:

Під час роботи стали підніматися затворки. Люди почали ногами збивати опори. Ті, хто сиділи за касою, втекли. Наші хлопці побігли самі вимикати атракціон, натискати стоп-кнопку.

Розпочалася паніка, визволяти людей з атракціону взялися випадкові перехожі.

Олександр Крестич, заступник головного лікаря Вознесенської центральної районної лікарні:

Было доставлено 2 человека скорой медицинской помощью, 2 человека по самообращению. Как они сказали - с аттракционов. Травмы легкой степени тяжести, на коечку никого не положили.

Атракціон пересувний, приїхав до Вознесенська з Києва, саме на святкування дня міста. В мерії запевняють: з власником досі не мали справу, але працювати надали змогу 4 об'єктам.

Євген Величко, міський голова Вознесенська:

Наш будинок культури заключив договір з власником атракціонів. Всі документи, всі ліцензії надано, ми заключили договори і про перекриття дороги. Поліція за безпеку відповідала.

Власник, що напередодні приїхав зі столиці, показує документи та переконує - атракціон справний. А інцидент стався, бо у кабінку оператора проникли сторонні. Співробітники втекли, бо намагалися уникнути розправи.

Сергій Компанієць, представник власника атракціону:

Начал ему мешать, начал бить по кнопкам, он его толкнул и там что-то получилось, подниматься начал пол. Он нажал красную кнопку, вышел оттуда. На него рынула толпа пьяных людей. Он убежал. Его все равно догнали, побили.

Тим часом у поліції повідомили: заяву отримали лише від одного постраждалого. Інцидент розслідують, втім поки не бачили ані дозвільних документів, ані зниклих оператора та касира. А от як сталося, що атракціон працював без охорони - інше питання, вже до самих правоохоронців.

Ольга Закусілова, речниця поліції Вознесенського райуправління Нацполіції у Миколаївській області:

На місці події була залучена велика кількість вознесенських правоохоронців, але основний масовий захід відбувався біля річки. Там де відбувався концерт. Там були присутні близько 3000 осіб. Тоді там перебувало близько 25 правоохоронців.

Поліція вже порушила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Атракціон вилучили. А тим часом саме на ці екстремальні каруселі вже чекають в інших містах. Представники власника повідомляють: у них "щільний графік у курортний сезон".