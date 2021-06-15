На Черкащині пасажири автомобіля дивом врятувались від смерті у нечистотах [ Редактировать ]
У місті Золотоноша на Черкащині під асфальт провалився автомобіль із пасажирами. Після зливи головний міський колектор не витримав потоку води і тріснув. Нечистоти з труби розмили під дорогою ґрунт і машина опинилася в проваллі. Дивом ніхто не загинув. Продовжить Станіслав Кухарчук.
Ось такий понівечений вигляд зараз має майже новий автомобіль Дениса. Та зовнішній вигляд - пів біди, від авто йде нестерпний сморід. Машина майже повністю занурилась у нечистоти, які витекли з центрального колектора Золотоноші.
Це сталось на центральній вулиці міста - машина Дениса несподівано провалилась під асфальт, а в салон стрімко хлинули стоки. Хлопець і досі дивується, як взагалі зміг вибратися з такої пастки.
Денис Петрожицький, власник пошкодженої автівки:
Я зразу глушу машину і вискакую через задню дверку, бо почала через вікна, через все вода затікати. - А багато води? - Ну, ось так (показує).
Автомобіль Дениса з провалля діставав евакуатор. Заводити автомобіль хлопець поки не наважується. А на самому місці падіння ще з другої ночі працюють комунальники.
Причиною обвалу стало руйнування міського колектора - старі труби не витримали недільної зливи. Аби дістатися пориву комунальники перекачують стоки, тож водопостачання і водовідведення мусили перекрити в усій центральній частині міста.
Роман Агулов, майстер водовідведення Золотоніського комунального підприємства:
Ця вся мережа забита, всі дома - топить людей, підвали все. От закрили воду і відкачуємо, відкачаємо, понизимо рівень - для того, аби залізти в колодязь.
Відновити водопостачання в місті комунальники планують ближче до вечора. Та якщо з цим питань не виникає, то ремонт колектора - справжня проблема.
Вулиця Шевченка в Золотоноші останні років 5-10, радше нагадує не центральну магістраль, а справжнє мінне поле. Цією частиною дороги проходить головний колектор міста і час від часу тут стаються от такі провалля.
Це вже другий обвал за кілька місяців. Головний комунальник міста в розпачі - нещодавно вони знайшли щонайменше три місця, де обвали дороги неминучі.
Тут якраз, так, бачимо колодязь і от по вулиці пішла просадка. Яскравіше видно цю просадку біля скверу Неверовського - там взагалі по всій довжині.
Причиною всьому - аварійний колектор. Аби його відновити місту потрібно вже зараз повністю замінити 7 кілометрів прогнилих труб.
Олександр Флоренко, заступник голови Золотоніської ОТГ:
Здебільшого від труб, які проходять майже по всій довжині вулиці Шевченка, залишились тільки латки. Тобто верхня частина труб розвалилась, і коли іде сильна злива - ми завжди схрещуємо пальці і молимося, щоб не стало нового обвалу.
Грошей на ремонт в бюджеті ОТГ немає. Золотоноша марно просить кошти в Кабміну вже кілька років. А поки аби далі не наражати водіїв на небезпеку, аварійну ділянку вулиці Шевченка - збираються взагалі перекрити.
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