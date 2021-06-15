Футбольна лихоманка в Мюнхені. О 10-й вечора на головній арені міста - в межах Євро-2020 - зустрінуться збірні Німеччини та Франції. Зіграють у матчі першого туру групи "Еф", яку букмекери вже назвали "групою смерті". Звідки така назва та хто, на думку вболівальників, здобуде перемогу - дивіться далі.

На вулицях Мюнхена майорять прапори Євро-2020, а на головній площі міста - юрмляться футбольні фанати.

Марко Гласс, уболівальник:

Звісно ж, я схвильований. Адже Євро це ще одна визначна подія. А німці, з чиєю командою Йогі Льов востаннє, точно вболіватимуть, затамувавши подих.

Головний тренер збірної Німеччини Йоахім Льов попрощається з гравцями відразу після закінчення чемпіонату Європи.

Йоахім Льов, головний тренер Національної збірної Німеччини:

Для нас важливо продемонструвати рівень, на якому наша збірна грала останні два тижні. Зокрема, жагу до перемоги над топовою командою - Францією та її найсильнішими гравцями. Ми маємо вийти й показати все, на що здатні. І наші хлопці готові це зробити.

Франція і Німеччина звикли грати в плей-офф. Та для початку мають зустрітися в першому турі групи "Еф". Її букмекери вже назвали "групою смерті". Там опинилися сильні супротивники. Португалія - як чинний чемпіон Європи. Франція, яка утримує титул чемпіона світу. Німеччина, що регулярно претендує на перші позиції в турнірних таблицях. І наостанок - Угорщина, команда якої теж може похизуватися вправними гравцями.

Дідьє Дешам, головний тренер Національної збірної Франції:

Сила нашого суперника робить початок чемпіонату шоком для нас. Але це шок і для німців. Адже ми - дві найкращі європейські команди.

У медіа "Триколірних" називають фаворитами турніру. Команда Дідьє Дешама здатна взяти перше місце на Євро й додати перемогу до титулу чемпіонів світу. Німеччина, яка здобула лаври у 2014-му, грає непередбачувано. А отже, прогнози футбольних експертів можуть не справдитися.

Макс, уболівальник:

Це буде божевільний матч. Просто неймовірний! Повернення Євро з натовпом уболівальників - це чудово. Я зірву голос так, що наступного дня не зможу мовити й слова!

А поки фанати напружено чекають старту матчу, у Гамбурзі переможця вже визначили. Результат гри передбачив 41-річний слон на прізвисько Яшода з тамтешнього звіринцю. Він дістав зі срібної скриньки національний прапор Франції.