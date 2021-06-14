Вакцинацию в киевском МВЦ на выходных отменили [ Редактировать ]
На выходных, 19-20 июня, вакцинация от коронавируса в Международном выставочном центре (МВЦ) в Киеве не будет проводиться. Об этом говорится в сообщении сервиса Helsi.me в Telegram.
Так, вакцинацию перенесли на 17-18 июня.
Вакцинация в Киеве на этой неделе будет проходить 17 и 18 июня - в четверг и пятницу в МВЦ. Предварительная запись через сайт helsi.me откроется завтра утром, 15 июня.
На сайте на данный момент недоступна запись на вакцинацию.
С людьми, которые записались на выходные 19-20 июня, уже контактирует колл-центр, а также заранее зарезервированы даты и места для вакцинации
Как заявила замглавы КГГА Анна Старостенко в эфире телеканала "Киев", столичных медиков решили отпустить на длинные выходные с 19 по 21 июня.
Ранее мы писали о том, что Всемирная организация здравоохранения решили маркировать штаммы COVID-19 буквами греческого алфавита. Тем самым, как считают в ВОЗ, не будут дискриминировать страны, где эти разновидности обнаружили впервые.
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