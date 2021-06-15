На реке Дунай, на границе Украины и Румынии, появились два новых острова. Об этом сообщает Госгидрография.

Острова образовались в районе 76-78 км килийского устья реки Дунай. Их заметили после анализа материалов гидрографических работ, наблюдений на местности и данных дистанционного зондирования земли (космической съемки) украинского участка Дуная.

Острова находятся со стороны Румынии по отношению к навигационному участку Дуная, по этому же участку реки проходит госграница Румынии и Украины.

Специалисты предполагают, что новые участки суши появились из-за естественных русловых процессов, которые существенно влияют на формирование рельефа дна Дуная.

О новых островах специалисты сообщили Госпогранслужбе Украины и румынским пограничникам, ведь их придется учитывать при демаркации границ между странами.

В начале 2000-х у Киева возник спор с Бухарестом из-за украинского острова Змеиный в Черном море. Его статус имеет огромное значение при определении континентального шельфа и исключительной экономической зоны прибрежных стран.

Румыния пыталась доказать, что Змеиный является обычной скалой, однако Верховный Суд ООН в 2009 году постановил, что это остров, как и утверждала Украина.

Как сообщали "Подробности", самый большой "мусорный остров" в Тихом океане достиг размеров Франции. На планете существует пять подобных островов, образовавшихся из-за особенностей океанических течений. Туда "стекается" пластик со всего мира.