Украина и Румыния проведут военно-морские учения [ Редактировать ]
В Одесской области Украина и Румыния проведут совместные учения Riverine-2021 с участием Военно-морских сил и пограничников. Они состоятся осенью. Это четвертые подряд учения между ВМС ВС Украины и ВМС Румынии, которые состоятся в этом году.
Главная идея учения - укрепление региональной безопасности, улучшение уровня взаимодействия и совместимости стран-участниц.
Украина к учению привлечет группу малых бронированных артиллерийских катеров, рейдовый тральщик, десантный корабль или катер, подразделение морской пехоты, а также морская авиация ВМС Украины. От румынской стороны - бронированные и патрульные катера, рейдовые тральщики, а также пехотное подразделение и вертолет Puma Naval.
Также в учениях примут участие подразделения Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной полиции Румынии.
Процесс планирования, управления объединенными корабельно-катерных тактическими группами и отработки задач будут осуществляться согласно стандартам и процедурам НАТО.
Планируется, что военные моряки проведут тренировки по боевому тралению отдельных участков акватории Дуная, отражение воздушного нападения противника, осуществлять контроль за гражданским судоходством в районах оперативной ответственности, отработают элементы тактического маневрирования с учетом особенностей навигации на судоходной реке, будут патрулировать водные пути, тренироваться в организации связи и взаимодействовать с летательными аппаратами.
Ранее сообщалось, что Россия вернет войска к украинским границам.
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