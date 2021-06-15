"Російсько-німецький газогін "Північний потік-2" не повинні використовувати для шантажу України". З такою заявою виступив Армін Лашет, кандидат у канцлери Німеччини від керівної німецької партії ХДС.

За його словами, газопровід є суто економічним проєктом. Лашет виступає за завершення його будівництва. Та водночас наголошує - "Північний потік-2" не має призвести до геополітичних втрат України.

За його словами, домовленість щодо цього існує на європейському рівні.