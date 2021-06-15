Діставайте гроші з-під матраців та декларуйте. Верховна Рада ухвалила закон про, так звану, податкову амністію. Обранці впевнені таким чином зможуть вивести з тіні доходи громадян. І це чи не єдине суттєве рішення парламенту, адже більшу частину дня депутати то сварилися між собою, то сварили нового колегу. Через що - розкаже Ксенія Барвіненко.

Під такий супровід новообраний "Слуга народу" Василь Вірастюк складає присягу. Обранці впевнені - довибори на Франківщині відбулися нечесно. Утім, протест колег нового депутата, схоже, навіть смішить.

Василь Вірастюк, народний депутат, "Слуга народу":

Присягаю дотримувати конституції України та законів України. Хе-хе. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників.

Як пристрасті вщухли депутати взялися до роботи. Ухвалили закон про так звану податкову амністію. Документ пропонує тим українцям, які отримували доходи до січня цього року нелегально, задекларувати статки і сплатити за них одноразово п'ять відсотків податку.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Державна податкова служба не має повноважень щодо перевірки походження цих активів, люди може вільно скористатися цим правом - подати декларацію, і жити спокійно, користуватися цими коштами спокійно, аби вони були не під матрацом.

Закон запрацює з першого вересня. Відкрити статки зможуть ті, хто має щонайменше 400 тисяч гривень. Паралельно депутати внесли зміни до бюджетного, адміністративного та кримінального кодексів, ось це і занепокоїло інші фракції.

Михайло Цимбалюк, народний депутат, "Батьківщина":

Якщо добровільне декларування, то яка може бути кримінальна, адміністративна відповідальність за невчасне подання декларації, цими законопроектами моновлада вносить обов'язкове декларування, перший етап - нібито добровільне, але кримінальна і адміністративна відповідальність зразу наступає якщо людина невчасно подала.

А от ще один законопроєкт, через який депутати встигли не раз пересваритися внесли до зали тихцем втиснули як зміни до порядку денного серед 20 інших ініціатив. Скандальний проєкт змін до мовного закону, про відтермінування обов'язкової демонстрації фільмів та серіалів українською.

Така норма має запрацювати з 16 липня, проте вже вдруге автори ініціативи - зі "Слуг" намагаються посунути цю дату до кінця карантину, а фактично на невизначений термін.

Марія Іонова, народний депутат, "Європейська солідарність":

Є маніпуляція з боку влади, що щось важко, о 10% російського ринку це замало, вибачте, мабуть і забагато, тому що насправді державна мова є українська, дублюйте ми вам дали вибір, пишіть субтитри чи ще щось. Нам прикро насправді, що там було 227 голосів і частина з фракції голос, партнери по демократичному табору завдяки їх голосам це відбулося.

У "Голосі" виправдовуються - недодивилися, і вже забрали голоси назад, тож і законопроєкт мають відкликати.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Хочу вибачитись за те, що справді 29 законів в цьому переліку, він з'явився пізно ввечері. Не побачивши ці закони, ми їх включили до порядку денного. Фракція "Голос" категорично проти, всі написали вже заяву про відкликання голосів.

Чи буде третя спроба протягти мовні зімни? Депутати підозрюють, що так. Адже зараз розглядають законопроєкт про національну раду з питань телебачення та радіомовлення, куди також намагалися протиснути скандальну ініціативу, однак на комітеті поправку вдалося збити. Але її можуть внести до законопроєкту усно під час розгляду.