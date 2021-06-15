Найбезпечніше місто планети. У Женеві зараз безпрецедентні заходи безпеки. Завтрашні переговори відбудуться у віллі Ла Гранж. Навколо неї вже встановили металеві бар'єри та кілометри колючого дроту. А охоронятимуть її тисячі силовиків. Востаннє це швейцарське місто Так готувалося до приїзду політичних титанів 36 років тому, коли там зустрічалися Рональд Рейган і Михайло Горбачов. А яка вона, Женева сьогодні - дивіться у матеріалі.

Набережна й прилеглі вулички за кількаметровим парканом. До озера не пускатимуть ні пішоходів, ні автівки. Навіть човнам та катерам заборонили наближатися до пристані впродовж однієї доби. Закрите над Женевою і небо. Запущені безпілотники вилучатимуть. А на власників чекатимуть штрафи.

Поль, житель Женеви:

Думаю, цікаво провести захід для двох світових лідерів як-то Байдена та Путіна. Але у нашому повсякденному житті є недоліки. Особливо, що стосується транспорту.

Поліція у Женеві на кожному кроці. Чергують військові машини. Стоять радіолокаційні станції Швейцарської армії. Всього до охорони порядку у місті долучили три тисячі силовиків. Головне завдання захистити під потенційних терористичних загроз віллу Ла Гранж, міжнародний аеропорт, дипвідомства та готелі. На один день також перекриють міст Монблан і під'їзд до готелю "Інтерконтиненталь", де зупиниться Джо Байден.

Стефан Таймер, заступник директора федеральної поліції Швейцарії:

Терористична загроза в Швейцарії та Європі залишається високою, що засвідчує звіт наших спецслужб. Актуальні загрози є з боку войовничих екстремістських груп, можливі акції протесту. Ми перебуваємо в стані підвищеної готовності, і розгортання сил є значним.

Не працюватимуть у середу ресторани, бари та крамниці.

Ліонель Барб'є, власник бару:

Звісно, що це втрата, але варто подивитися на все ширшим поглядом. Ця подія цікава для Женеви. Думаю, вона зіграє позитивну роль для політичного іміджу міста. Що стосується звичайних людей - нам не пощастило. Але це всього на один день.

Останні приготування і у віллі Ла Гранж. Всередині пам'ятника архітектури підфарбовують старовинні двері й золоту ліпнину. А для кожного з трьох поверхів історичної будівлі швейцарці підготували близько 30 квіткових композицій. За даними медіа, у букетах домінують спокійні білий та зелений кольори. Водночас женевські кондитери презентують так звані торти миру з прапорами США та Росії.

Востаннє швейцарське місто так ретельно готувалося до приїзду високопоставлених гостей 36 років тому. 19 листопада 1985 року там вперше зустрілися американський лідер Рональд Рейган і глава Радянського Союзу Михайло Горбачов.

Крістіан Бертйом, колишня журналістка Радіо Канади:

Згадую, як ми були вражені. Затамували подих, коли вийшли Горбачов та Рейган. Усі розуміли: це знак, що холодна війна закінчується. У ті часи відбувалося багато подій, які змушували нас переживати за майбутнє людства. Але тоді ми побачили, як ці двоє тиснуть руки один одному.

Джо Байден зустрінеться з Володимиром Путіним вперше після інавгурації. До цього зустрічалися лише один раз 2011 року в Москві. Тоді Путін обіймав посаду прем'єра. А Байден віце-президента США. Переговори розпочнуться у середу о 13.00. Спершу - бесіда у вузькому складі.

Окрім Байдена та Путіна будуть присутні держсекретар США Ентоні Блінкен та очільник російського МЗС - Сергій Лавров. Опісля розмови продовжаться у розширеному складі. Після кави-брейку - лідери зустрінуться ще раз. Потім проведуть окремі прес-конференції. Однією з головних тем переговорів стане Україна та агресія Росії.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ми добре розуміємо позицію президента США. Ми не бачимо ризику, щоб на цій зустрічі за нашою спиною була досягнута якась домовленість щодо України. Ми чітко донесли нашим партнерам, що жодні домовленості щодо України, досягнуті без України, нами визнаватися не будуть.

Окрім цього лідери обговорять перспективи розвитку двосторонніх відносин, питання стратегічної стабільності, боротьбу з кіберзлочинністю, економічне співробітництво та проблеми клімату.

За подіями дня спостерігатимуть біля півтисячі журналістів. Акредитацію хотіли отримати втричі більше медійників. Втім після ретельної перевірки їхніх документів виявилося, що більшість не були справжніми співробітниками ЗМІ. З яких країн надійшли фейкові заявки у Женеві не уточнюють. Всього під час саміту президентів працюватимуть два прес-центри. Один знаходитиметься неподалік вілли Ла Гранж.