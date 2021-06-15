Ільхам Алієв та Реджеп Тайїп Ердоган зустрілися сьогодні у місті Шуша

Декларацію про союзницькі відносини підписали президенти Туреччини та Азербайджану. Ільхам Алієв та Реджеп Тайїп Ердоган зустрілися сьогодні у місті Шуша, в Нагірному Карабасі.

Спершу турецького президента і його дружину привітала почесна варта. Потім перше подружжя Азербайджану. Згодом розпочалися переговори, після яких і підписали Шушінську декларацію.

Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини:

Це умова для всіх, хто хоче зробити внесок у новий статус регіону, відступитись від політики ненависті та провокацій, взяти участь у мирі та співпраці. Ми докладемо всіх зусиль, аби нормалізувати відносини з Вірменією.

Ільхам Алієв, президент Азербайджану: