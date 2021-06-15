Президенти Туреччини та Азербайджану підписали декларацію про союз [ Редактировать ]
Декларацію про союзницькі відносини підписали президенти Туреччини та Азербайджану. Ільхам Алієв та Реджеп Тайїп Ердоган зустрілися сьогодні у місті Шуша, в Нагірному Карабасі.
Спершу турецького президента і його дружину привітала почесна варта. Потім перше подружжя Азербайджану. Згодом розпочалися переговори, після яких і підписали Шушінську декларацію.
Реджеп Таїп Ердоган, президент Туреччини:
Це умова для всіх, хто хоче зробити внесок у новий статус регіону, відступитись від політики ненависті та провокацій, взяти участь у мирі та співпраці. Ми докладемо всіх зусиль, аби нормалізувати відносини з Вірменією.
Ільхам Алієв, президент Азербайджану:
Ця декларація підносить наші відносини на найвищий рівень. Є багато факторів єдності Азербайджану та Туреччини: історія, культура, етнічні корені, мова, релігія, а також братерство наших народів.
по теме
За останніми даними, розмова Байдена і Путіна завтра триватиме від чотирьох до п'яти годин із невеликими технічними перервами; у Білому домі в розкладі президента про всяк випадок забронювали слот на 6 годин, щоб після завершення ще встигнути вийти до преси
Без участі України, проте з Україною в порядку денному - таким був цьогорічний саміт Альянсу. У відведені на головну сесію дві з половиною години лідери країн НАТО не вклалися, тож підсумкові пресконференції розпочались із запізненням
Обидва лідери наголосили на необхідності притягнути Москву до відповідальності за, цитую, "дестабілізацію України"
З такою заявою виступив Армін Лашет, кандидат у канцлери Німеччини від керівної німецької партії ХДС
"Критично важливою" назвав Джо Байден свою завтрашню Женевську зустріч із Путіним. І пояснив, вийшовши до преси, абсолютно не чекає від саміту якоїсь довіри
Без участі України, проте з Україною в порядку денному таким був цьогорічний саміт Альянсу. У відведені на головну сесію дві з половиною години лідери країн НАТО не вклалися, тож підсумкові пресконференції розпочались із запізненням