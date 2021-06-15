У Франції на щеплення може записатися будь-хто віком від 12 років

У Франції розпочали вакцинацію підлітків проти коронавірусу. Тепер на щеплення запрошують дітей віком від 12 до 17 років. А у Британії терміново пришвидшують імунізацію населення через поширення штаму Дельта. Як вакцина бореться з коронавірусом та на скільки популярні щеплення серед французьких підлітків - розповість наша спеціальна кореспондентка Світлана Чернецька

17-річна Аміна на вакцинацію прийшла з татом. Це обов'язкова умова: один із батьків повинен бути присутнім під час процедури. А дозвіл на щеплення завчасно підписала ще й мама дівчини. Хоча без згоди самої Аміни щеплення не відбулося б.

Аміна Бешар, 17-річна вакцинована проти коронавірусу:

Зараз я відчуваю значне полегшення, що це сталося і я отримала певний захист. Хоча я ще не отримала другої дози. Але принаймні вже буде простіше, приміром шукати стажування на літо.

У Франції на щеплення може записатися будь-хто віком від 12 років. І серед підлітків виявилося чимало охочих. Багато хто з них зізнається: насамперед хочуть вільно подорожувати Європою. А без щеплення це буде непросто.

Мелані Жет, мати 12-річного Персевала Жета:

Це символ повернення свободи. Що більше людей вакцинується, то більше шансів покінчити з оцим. Я хотіла, щоби мій син отримав щеплення щонайшвидше, адже це наблизить настання колективного імунітету.

Наразі підлітків вакцинують лише одним препаратом проти коронавірусу. Тільки Біонтех/Пфайзер отримав схвалення Євросоюзу для щеплень дітям. А центрам вакцинації довелося підкоригувати запас медичних інструментів.

Орелі Джоб, медсестра центру вакцинації:

У дітей менші руки, тому нам потрібні менші голки. Ось подивіться, голка шприца для дорослих ось такої довжини, а для дітей - коротша. Тож не досягатиме кістки, коли ми робимо щеплення, а ще менше їх лякає.

Пришвидшують програму імунізації населення і у сусідній Великій Британії. Тут розгулявся штам під назвою "Дельта", який вперше виявили в Індії. Він вже спровокував третю хвилю коронавірусу. І в уряді вважають, що зупинити її зможе лише тотальна вакцинація

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Ми дуже стурбовані штамом Дельта, він поширюється значно активніше, аніж ми прогнозували. Тому ми пришвидшимо отримання других доз для усіх, кому більше 40 років, щоби вони отримали максимальний захист якомога швидше.

Британії навіть довелося відкласти так званий "день свободи". Повне зняття усіх карантинних обмежень перенесли майже на місяць. Щоби встигнути вакцинувати обома дозами більшу частину дорослого населення.

Найбільшу частину інфікованих зараз становить молодь та люди середнього віку. Найчастіше це невакциновані, або ті, хто отримав лише першу дозу захисту від коронавірусу. І хоча вони набагато легше за літніх людей переносять хворобу, існують серйозні ризики так званого "довгого ковіду". Коли симптоми інфекції відчутні навіть через кілька місяців після одужання.