У вівторок, 15 червня, під час шоу "Акцент" на телеканалі НТН політолог Валентин Гладких розповів, чи дадуть Україні членство в НАТО через ПДЧ чи ні, та що з цим робити.

Не дадуть ПДЧ. Як туди рухатись видається цікавою ідеєю. Я не знаю, наскільки вона може бути реалізована на практиці.

"Це ідея з двосторонніми деклараціями про євроатлантичні перспективи України, які Зеленський має підписувати, а з поляками уже підписав. То можливо, коли ми назбираємо весь пакет декларацій, то в сукупності їм буде складніше відмовити. Тут процедура схожа с СОТ, коли країна туди вступає, то підписує з кожною країною окремою, яка вже є членом СОТ", - додав він.

Тому можливо і тут, як сказав Зеленський, "давайте підписувати з членами Євросоюзу і членами НАТО двосторонні декларації, врегульовуючи ці розбіжності". Можливо це полегшить нам мабуть-таки входження в цю структуру. Але, навряд це є перспективного найближчого майбутнього.

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