Членство в НАТО: політолог назвав шляхи, які полегшать входження в структуру [ Редактировать ]
У вівторок, 15 червня, під час шоу "Акцент" на телеканалі НТН політолог Валентин Гладких розповів, чи дадуть Україні членство в НАТО через ПДЧ чи ні, та що з цим робити.
Не дадуть ПДЧ. Як туди рухатись видається цікавою ідеєю. Я не знаю, наскільки вона може бути реалізована на практиці.
"Це ідея з двосторонніми деклараціями про євроатлантичні перспективи України, які Зеленський має підписувати, а з поляками уже підписав. То можливо, коли ми назбираємо весь пакет декларацій, то в сукупності їм буде складніше відмовити. Тут процедура схожа с СОТ, коли країна туди вступає, то підписує з кожною країною окремою, яка вже є членом СОТ", - додав він.
Тому можливо і тут, як сказав Зеленський, "давайте підписувати з членами Євросоюзу і членами НАТО двосторонні декларації, врегульовуючи ці розбіжності". Можливо це полегшить нам мабуть-таки входження в цю структуру. Але, навряд це є перспективного найближчого майбутнього.
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