Ізраїль завдав авіаударів по Cектору Гази. Уперше після травневого загострення.

За словами ізраїльських військових, об'єкти Хамасу вони атакували у відповідь на запуск запалювальних повітряних куль, що призвели до пожеж на полях та в селищах поблизу кордону з автономією.

Ці диверсії радикали влаштували після маршу єврейських націоналістів у Східному Єрусалимі. Акція викликала обурення та протести серед палестинців.