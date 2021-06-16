Авіація Ізраїлю завдала ударів по сектору Гази [ Редактировать ]
Ізраїль завдав авіаударів по Cектору Гази. Уперше після травневого загострення.
За словами ізраїльських військових, об'єкти Хамасу вони атакували у відповідь на запуск запалювальних повітряних куль, що призвели до пожеж на полях та в селищах поблизу кордону з автономією.
Ці диверсії радикали влаштували після маршу єврейських націоналістів у Східному Єрусалимі. Акція викликала обурення та протести серед палестинців.
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