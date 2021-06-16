На Харківщині виготовляли контрафактне пальне [ Редактировать ]
На Харківщині викрили нафтовий завод, який виготовляв контрафактне пальне. За даними прикордонної служби, зловмисники отримували частину сировини з Росії, а пальне продавали на заправках Харківської та сусідніх областях.
Під час обшуків на підприємстві вилучили понад 700 тисяч літрів нафтопродуктів, обладнання, документи і комп'ютерну техніку - загалом на 54 мільйони гривень.
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