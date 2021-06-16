Під час обшуків на підприємстві вилучили понад 700 тисяч літрів нафтопродуктів

На Харківщині викрили нафтовий завод, який виготовляв контрафактне пальне. За даними прикордонної служби, зловмисники отримували частину сировини з Росії, а пальне продавали на заправках Харківської та сусідніх областях.

Під час обшуків на підприємстві вилучили понад 700 тисяч літрів нафтопродуктів, обладнання, документи і комп'ютерну техніку - загалом на 54 мільйони гривень.