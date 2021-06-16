Негода в Україні: 177 населених пунктів залишилися без електроенергії [ Редактировать ]
Через негоду в Україні без електроенергії залишилися 177 населених пунктів, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. В Одесі дощ затопив вулиці, а шквальний вітер повалив дерева.
Через велику кількість води - міська влада рекомендувала в морі поки не купатися. Напередодні залило й Дніпро. За лічені хвилини дороги стали непроїзними.
Вітер з корінням виривав дерева, повалив білборд, його уламки розтрощили автівку. На сьогодні надзвичайники оголосили штормове попередження. Грози, а подекуди й град - вдарять по півдню й центру України.
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