На сьогодні надзвичайники оголосили штормове попередження

Через негоду в Україні без електроенергії залишилися 177 населених пунктів, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. В Одесі дощ затопив вулиці, а шквальний вітер повалив дерева.

Через велику кількість води - міська влада рекомендувала в морі поки не купатися. Напередодні залило й Дніпро. За лічені хвилини дороги стали непроїзними.

Вітер з корінням виривав дерева, повалив білборд, його уламки розтрощили автівку. На сьогодні надзвичайники оголосили штормове попередження. Грози, а подекуди й град - вдарять по півдню й центру України.