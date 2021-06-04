Дорожные знаки / Фото: Pexels

С 1 ноября 2021 года в Украине появятся новые дорожные знаки, которые буду обновлены в соответствие с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах.

Так, автомобилисты увидят такие знаки:

Автозаправочные/Электрозарядные станции.

Место для зарядки электромобилей.

Платная дорога.

Конец платной дороги.

Диагональный пешеходный переход на перекрестке.

Знаки, регулирующие движение велосипедистов.

Также изменены знаки индивидуального проектирования:

изменен шрифт,

изменена форма стрелок,

введены символы для обозначения центра населенного пункта, реки.

Напомним, что в середине марта в Украине значительно возросли штрафы за нарушения ПДД.

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