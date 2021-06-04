На дорогах Украины появятся новые знаки [ Редактировать ]
Дорожные знаки / Фото: Pexels
С 1 ноября 2021 года в Украине появятся новые дорожные знаки, которые буду обновлены в соответствие с Конвенцией о дорожных знаках и сигналах.
Так, автомобилисты увидят такие знаки:
- Автозаправочные/Электрозарядные станции.
- Место для зарядки электромобилей.
- Платная дорога.
- Конец платной дороги.
- Диагональный пешеходный переход на перекрестке.
- Знаки, регулирующие движение велосипедистов.
Также изменены знаки индивидуального проектирования:
- изменен шрифт,
- изменена форма стрелок,
- введены символы для обозначения центра населенного пункта, реки.
Напомним, что в середине марта в Украине значительно возросли штрафы за нарушения ПДД.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Користування гаджетами на пішохідних переходах - чому люди легковажать і чи штрафуватимуть за це?
Акцію протесту влаштували через те, що багато років потерпають від сусідства десятків підприємств
Рік "листів щастя": штрафи за перевищення швидкості українські водії отримують автоматично, та чи стали від цього менше порушувати?
Лікарі поспішали на виклик і, за словами поліцейських, перетинали перехрестя на "червоне» світло" з проблисковими маячками та звуковим сигналом
Поїхав на "червоний", протаранив авто та зніс з дороги пішохода, а потім втік з місця пригоди - такі наслідки моторошної автотрощі в Рівному