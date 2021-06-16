"Опозиційна платформа - За життя" закликає збільшити прожитковий мінімум в Україні [ Редактировать ]
Збільшити прожитковий мінімум в Україні, а не замінювати його. В опозиції розкритикували ініціативу влади замінити "прожитковий мінімум" так званою "базовою величиною для соцвиплат". Адже цей показник - основа для решти виплат. Зараз він становить менше ніж дві з половиною тисячі. Хоча мав би бути вдвічі більшим.
Наталія Королевська, народний депутат "Опозиційна платформа - За життя":
Они специально создают сегодня абракадабру отменяя и настаивая на том, чтобы отменить стандарт прожиточного минимума и применить какую-то там среднюю величину кот они будут назначать в зависимости от того сколько денег есть в бюджете решением правительства. Наша команда требуем того чтобы прожиточный минимум утверждался в бюджете, чтобы создали экспертную раду, чтобы наконец-то сегодня сформировали ту потребительскую корзину которую уже 5‑й год подряд нарушая все решения судов игнорирует правительство.
по теме
За що насамперед мають взятися депутати наступного тижня? Про те, яких податкових сюрпризів від влади можна чекати українцям - прокоментував лідер опозиції Юрій Бойко
А ще врегулювання конфлікту на Сході. Ці питання мають стати першочерговими на порядку денному Верховної Ради наступного тижня, - вважають в опозиції
Вимагають від влади посилити державну підтримку. Оскільки з 2014 го - в країні скасовані майже всі дитячі виплати, а також індексація компенсації при народженні другої і наступних дітей
Травень дві тисячі дев'ятнадцятого: заворушення в колонії номер п'ятдесят один в Одесі. Правоохоронці тоді сказали: в'язні влаштували бунт. А от засуджені стверджували: скандал спровокувала адміністрація
Женевські переговори на віллі Ла Гранж почалися вчасно, о пів на третю за Києвом. Тривали чотири години, за зачиненими дверима. Після чого заплановані два окремі брифінги президентів