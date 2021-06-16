Збільшити прожитковий мінімум в Україні, а не замінювати його. В опозиції розкритикували ініціативу влади замінити "прожитковий мінімум" так званою "базовою величиною для соцвиплат". Адже цей показник - основа для решти виплат. Зараз він становить менше ніж дві з половиною тисячі. Хоча мав би бути вдвічі більшим.

Наталія Королевська, народний депутат "Опозиційна платформа - За життя":